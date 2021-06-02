Летний сезон 2021 в парках Москвы должен был стартовать еще 1 мая, но из-за нестабильной ситуации с коронавирусом официального открытия так и не состоялось. Между тем кинотеатры под открытым небом, новые фудкорты, пляжи и выставки уже открылись. Обозреватель РИАМО узнала, что нового появилось в парках Москвы летом 2021 года.

Открытые кинотеатры

Сколько стоит: от 250 рублей («Сокольники»), от 400 рублей (другие парки)

Кинотеатры под открытым небом стали одним из главных признаков наступления лета. В начале июня летние кинотеатры открылись в пяти московских парках, подведомственных Департаменту культуры. В репертуаре – как новинки, так и классика мирового кинематографа.

В парке искусств «Музеон» кинотеатр на 300 посадочных мест открыло «Москино». В целях безопасности установлена свободная рассадка, одновременно смотреть кино могут не более 110 человек. Сеансы идут с 20:30 до полуночи. В репертуаре первой недели – байопик о создательнице Муми-троллей «Туве», комедия Владимира Котта «Конец фильма», криминальная мелодрама Вонга Карвая «Чунгкингский экспресс», драма «Пролетая над гнездом кукушки» Милоша Формана и многое другое.

Еще один большой и самый бюджетный летний кинотеатр откроется 5 июня в парке «Сокольники» около Большого розария. Открытый кинотеатр рассчитан на 349 мест, но в целях безопасности одновременно посмотреть кино смогут 174 посетителя. Сеансы будут начинаться в 21:00. В программе – специальные арт-показы и новинки кино. Для гостей есть пледы. Цена билетов – до 370 рублей, а по вторникам – 250 рублей.

В этот же день заработает кинотеатр в парке «Фили». Кинозал под открытым небом, рассчитанный на 205 посадочных мест, вместит 103 посетителя из-за ограничений в связи с пандемией. Сеансы пройдут с 21:00 до 02:00. В репертуаре – семейные фильмы, анимация, детские кинопоказы, блокбастеры и фильмы ужасов. Каждому посетителю предложат плед и подушку.

Еще один летний кинотеатр - «КАРО Эрмитаж» - открылся в партерной части сада «Эрмитаж», здесь сеансы проходят с 21:40 до 02:00, разместиться можно на пуфах. Кинотеатр вмещает всего 90 человек, в репертуаре – шедевры мирового кино, премьеры, специальные арт-показы и ретроспективы. Еще один маленький кинотеатр на 48 мест от «КАРО» откроется в парке «Садовники». Здесь можно будет устроиться на пуфиках под тентом и смотреть киновинки даже в дождливую погоду. Сеансы с 21:30 до 01:30.

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«Рестопаркинг» в Парке Горького

Сколько стоит: средний чек – от 500 до 1000 рублей

На смену летним гастрономическим фестивалям в этом году пришло модное культурно-гастрономическое пространство – «Рестопаркинг». Он открылся в Парке Горького на территории 1500 метров. Здесь можно попробовать блюда от 12 гастрономических концепций (бургеры, французские и датские хот-доги, пиццу, пасту, поке, шашлык, плов, шаурму, гирос, веганскую еду и многое другое). Работает Beer point, где представлен крафт и пивные хиты, а для любителей напитков покрепче – алкобар Johnnie Highball с богатой коллекцией коктейлей и винной картой. Заказать еду можно на вынос или посидеть в зале с официантами. Развлекать посетителей собираются танцами, выступлениями музыкантов и диджеев. В мае «Рестопаркинг» работал до 22:00, а летом его можно посетить круглосуточно.

Экскурсии на электроавтобусе

Сколько стоит:от 100 до 700 рублей

Главной новинка июня 2021 стали экскурсии на электроавтобусе по Воробьевым горам. В ходе прогулки можно будет узнать историю Воробьевского дворца московских царей, вековые тайны Андреевского монастыря и курьезы жизни владельцев усадебного комплекса «Мамонова дача». Кроме того, пассажиры увидят двухъярусный арочный метромост, эскалаторную галерею и посетят место клятвы Герцена и Огарева. Экскурсии также проходят на территории Парка Горького и «Музеона». Уточнить расписание экскурсий можно на сайте https://park-gorkogo.com/events/1478.

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Пляжная зона у Северного речного вокзала

Сколько стоит: от 1000 рублей в будни до 1500 рублей в выходные

Новая пляжная зона с тремя бассейнами открылась в конце мая на территории парка Северного речного вокзала. Зона отдыха площадью 4 тысячи квадратных метров расположилась недалеко от Химкинского водохранилища, 3,5 тысячи квадратных метров занимает пляж и три бассейна с подогревом. Одновременно зону отдыха могут посетить не больше 200 человек. Отдохнуть можно как на обычных лежаках, так и на диванах, шезлонг-кроватях и кроватях с балдахинами. Правда, цена таких комфортных лежаков высокая – от 10 до 20 тысяч рублей. Кроме того, на пляже есть душевые кабины, раздевалки с ячейками, фитобар и летняя кухня. Посетить зону отдыха в парке Северного речного вокзала можно с 10:00 до 22:00.

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Греческое кафе Sito в Саду Баумана

Сколько стоит: средний чек – от 700 рублей с человека

В Саду имени Баумана работает греческое кафе Sito, которое давно полюбили посетители закрытого ныне корабля Брюсов в «Музеоне». В саду для кафе ответили просторное живописное место – полукруглую открытую белую веранду на 40 человек обустроили с видом на большую клумбу с тюльпанами. В меню греческая классика – пейнерли, мусака, гирос, салаты и другое.

Летний плейлист «Музыка в парках»

Сколько стоит: бесплатно

В парке «Сокольники» до 15 сентября можно послушать летний плейлист от победителей проекта «Плейлист Моспродюсер. Музыка в парках!» В нем 50 треков от 47 исполнителей, которые будут включать ежедневно с 14:00 до 17:00 на Большом круге парка. В плейлисте – ARTEMIEV & Муся Тотибадзе, АЛМО, Vas’ & VLNY, Mirele, ЛЮТИК и многие другие музыканты и исполнители.

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Выставка деревянного зодчества в Коломенском

Сколько стоит: от 100 до 300 рублей

В этом сезоне в «Коломенском» ждут летних музыкальных фестивалей, которые отменили прошлым летом из-за коронавируса. Но пока подтвержденной информации о фестивалях нет, сюда стоит заглянуть на выставку деревянного зодчества, которая открыта в музее-заповеднике 1 июня. Выставка «Деревянная церковь Святого Георгия. 10 лет в Коломенском» посвящена памятнику 17 века, который был построен в селе Семеновское Архангельской области. В 2003 году по инициативе художника Ивана Ильича Глазунова специальная комиссия сделала заключение, что подобный тип храмовой постройки встречается крайне редко. Храм перенесли в Коломенское и установили в долине реки Жужа рядом с другими памятниками Музея деревянного зодчества в июне 2011 года, а для посетителей он стал доступен только этим летом.

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Концерты в «Зеленом театре»

Сколько стоит: от 1000 рублей

Для тех, кто соскучился по концертам на открытых площадках, ВДНХ анонсировало открытие Зеленого театра. В программе – выступления звезд эстрады, легенд отечественного рока, яркие шоу и поэтические вечера. В афише на июнь – концерт группы «Несчастный случай», выступление Вячеслава Бутусова, концерт группы «Чиж и Ко», джазовый фестиваль и многое другое.

Мастер-классы по кроссминтону на ВДНХ

Сколько стоит: бесплатно

Еще одна новая активность на ВДНХ – серия бесплатных мастер-классов по кроссминтону (скоростному бадминтону). Это игровой вид спорта, который сочетает элементы бадминтона, сквоша и большого тенниса. Он подходит как для взрослых, так и для детей. Занятия пройдут на полях рядом с Шахматным клубом по четвергам с 18:00 до 21:00 и выходным с 16:00 до 21:00. Обучать всех желающих будет тренер сборной России по кроссминтону Анна Осипова.

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