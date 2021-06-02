РИАМО - 2 июн. Московское областное УФАС России внесло сведения об ООО «Оптима Консалт» в реестр недобросовестных поставщиков за нарушение контракта в Рузе, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства по региону.

Компания должна была проводить техническое обслуживание газифицированной котельной ФГБУ УТЦ «Новогорск», ФГБУ УТЦ «Новогорск» филиал «Руза», но нарушила условия выполнения контракта.

Из-за этого с организацией расторгли контракт в одностороннем порядке.

На заседании компания не представила доказательства устранения нарушений в установленный законом срок.