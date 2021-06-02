РИАМО - 2 июн. Подмосковные врачи вылечили 733 пациента от Covid-19 за сутки, общее число вылеченных в регионе достигло 223 922, сообщается на сайте Минздрава региона, посвященном ситуации с коронавирусом.

761 случай заболевания коронавирусом выявлен в регионе за прошедшие сутки.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 272 713 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За пандемию умер 6171 человек.

В Подмосковье можно сделать прививки от коронавируса в городских поликлиниках и мобильных пунктах. Массовую вакцинацию от Covid‑19 в регионе рассчитывают завершить к сентябрю этого года.

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