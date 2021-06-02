РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 2 июн. К благоустройству пруда в Котельниках приступят в следующем году, сообщает пресс-служба администрации округа.

На федеральной платформе Минстроя РФ завершилось голосование по отбору общественной территории для благоустройства. Наибольшее число голосов было отдано за преображение территории у пруда возле дома №26 в микрорайоне Силикат.

Начальник управления благоустройства администрации округа Иван Жарков провел рабочую встречу с жителями микрорайона.

На встрече представителями архитектуры для обсуждения были представлены предложения по благоустройству данной территории. Основные вопросы, которые затронули жители - это очистка водоема, приведение проблемных участков ливневой канализации в нормативное состояние. По итогам встречи определен состав рабочей группы, в которую вошли жители микрорайона из прилегающих к пруду домов.

Проект благоустройства пруда будет составлен с учетом мнений и пожеланий горожан. Приступить к его созданию планируется в следующем году.