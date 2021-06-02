РИАМО - 2 июн. Четырехпалый муравьед прибыл на карантин в логистический центр «Западные ворота» в Можайском округе, чтобы далее отправиться в Московский зоопарк, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Животное прибыло с ветеринарным сертификатом, оформленным государственной ветеринарной службой Бельгии.

«Принято решение о пропуске животного для дальнейшего карантинирования под контролем государственной ветеринарной службы», - говорится в сообщении.

Эти муравьеды совсем небольших размеров и в длину редко вырастают до восьмидесяти сантиметров. А масса их тел редко превышает пять килограммов. Из-за длинных когтей они очень медленно и неуклюже передвигаются по земле, поэтому большую часть времени предпочитают проводить на деревьях. Перемещаться по деревьям им помогают не только когти, но и хвост.

Четырехпалыми они называются потому, что на передних лапах у них только четыре пальца. Но у них очень мощные когтистые лапы, которыми они добывают себе пропитание, разрывая термитники и муравейники.