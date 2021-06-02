РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июн. Золотые и серебряные медали завоевали юные спортсмены городского округа Люберцы на чемпионате и первенстве Центрального федерального округа по легкой атлетике, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Чемпионат и первенство ЦФО по легкой атлетике проходили в Брянске с 30 мая по 1 июня.

«И снова победа воспитанников спортивной школы олимпийского резерва Люберец. В последний день соревнований наши спортсмены показали отличные результаты, тем сам еще раз подтвердили, что Люберцы – территория спорта. Золотую медаль первенства завоевали Полина Хомякова в беге на 800 м и Анастасия Шкуратова в метании молота, второе место – у Валерии Липуновой в метании диска. На чемпионате Полина Хомякова завоевала золотую медаль в эстафете 4 на 400 м», - отметил Ружицкий.

Он поздравил спортсменов и тренеров Татьяну Ромаданову и Вячеслава Миленина, а также пожелал им новых побед.