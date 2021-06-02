РИАМО - 2 июн. Опрос, проведенный «Одноклассниками» и исследовательским центром ResearchMe, показал, что большинство взрослых лояльны к тому, что дети пользуются соцсетями, в то же время 35% родителей закрывают лица детей на фотографиях в соцсетях, сообщает пресс-служба ОК.

Исследование проводилось ко Дню защиты детей, который отмечают 1 июня. Респондентов спрашивали о том, как они относятся к тому, что дети с раннего возраста приобщаются к интернету, как часто говорят о безопасности и что больше всего их радует в социальных сетях. Опрос был проведен онлайн среди 1010 пользователей Рунета.

Дети в соцсетях

В исследовании приняли участие 53% женщин и 47% мужчин, из них 72% имеют детей. Большая часть опрошенных лояльны к тому, что дети пользуются соцсетями, и только 16% пользователей Рунета категорически запрещают детям ими пользоваться. При этом 45% родителей контролируют время, которое мальчики и девочки проводят в сети, 39% разрешают свободно пользоваться интернетом.

Многие родители дружат или поддерживают общение со своими детьми в соцсетях. Так, 44% опрошенных рассказали, что просто следят за страницей своего ребенка, ставят лайки и оставляют комментарии к публикациям, 32% состоят в семейных группах или общих чатах, и только 24% не общаются со своими детьми в соцсетях.

51% опрошенных регулярно говорит со своими детьми про безопасное поведение в интернете, 35% затрагивали эту тему пару раз, а 14% признались, что никогда не поднимали эти темы с детьми.

Во время опроса респонденты поделились теми факторами, которые им нравятся в соцсетях с точки зрения использования детьми, и теми, которых хотелось бы избежать или сократить.

Например, 40% родителей радуются, когда их ребенок общается в соцсетях с друзьями и 33% – с родственниками, также 33% родителей радует просмотр их детьми образовательных и обучающих видео. При этом родители хотят, чтобы дети меньше играли, смотрели ролики блогеров и мультфильмы, спорили в комментариях.

Фото детей в соцсетях

Современные родители любят делиться фотографиями своих малышей. Только 29% заявили о том, что не публикуют изображения с детьми в соцсетях. Остальные родители выкладывают фото со своим ребенком, но 25% из них делают это только с разрешения ребенка.

Выяснилось при этом, что более трети респондентов (35%) закрывают лица своих детей смайликами, картинками или стараются брать ракурс со спины. Среди причин: боязнь того, что фото попадет к третьим лицам (46%), предосторожность от того, что «ребенок может попасть в опасность» (27%), из различных суеверий (21%). Также 14% родителей отметили, что ждут, когда ребенок вырастет и сможет осознанно дать согласие на публикацию своего лица, еще 17% сказали, что ребенок еще маленький, и 11% — что он еще не крещен.