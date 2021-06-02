РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июн. В рамках акции «Ангелы» и в честь Международного дня защиты детей активисты местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» в Люберцах организовали кукольные спектакли для юных жителей городского округа, сообщает пресс-служба местного отделения партии «Единая Россия».

В День защиты детей люберецкие молодогвардейцы во дворе между домами №6 по улице Куракинской и домом №13 по Волковской показали детям кукольные спектакли «Колобок» и «Курочка Ряба». Мероприятие состоялось в рамках акции «Ангелы», тем самым присутствующие почтили память детей, погибших на Донбассе, напомнили, что детские жизни важнее всего, тем более войн.

По словам руководителя аппарата МГЕР в Люберцах Александра Шлапака, международная акция «Ангелы» приурочена к празднованию Дня защиты детей.

«В рамках акции в небо запускаются белые воздушные шарики – это символы невинных детских душ, покинувших землю во время военных действий. Мы решили не загрязнять природу шариками и провели кукольный спектакль. В этот день хотелось подарить праздник каждому ребенку! Дети – наше будущее, и нам хочется видеть счастливое поколение, не знающее войны, не страдающее от равнодушия взрослых. В сказочном представлении мог принять участие любой желающий! Такие мероприятия объединяют детей и взрослых», – подчеркнул Шлапак.