РИАМО - 2 июн. Более 37 тыс. одиннадцатиклассников Московской области сдадут обязательный ЕГЭ по русскому языку, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

«В целях безопасности испытание будет проводиться в два дня – 3 и 4 июня», – сказала заместитель председателя правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

По словам зампреда, в регионе это будет самый массовый ЕГЭ. Данный экзамен необходим для получения аттестата о среднем общем образовании.

«Мы организовали работу 291 пункта проведения экзамена. Все пункты оборудованы по стандарту, и в них будут присутствовать 804 общественных наблюдателя. Дополнительно за ходом проведения экзамена будут вести наблюдение 565 онлайн – наблюдателей. Мы полностью готовы к проведению испытания. Желаю успехов ребятам», – отметила Каклюгина.

Результаты экзамена станут известны не позднее 22 июня.

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