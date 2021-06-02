РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 2 июн. Противопожарную тренировку провели на предприятии в Котельниках, сообщает пресс-служба администрации округа.

По поручению губернатора Московской области «Об организации общеобластной противопожарной тренировки», в офисе МУЖКП «Котельники» было проведено мероприятие, в ходе которого отрабатывались навыки персонала в условиях чрезвычайной ситуации.

После инструктажа сотрудники предприятия прошли практику использования первичных средств пожаротушения, а также отработали алгоритм действий при срочной эвакуации из здания, охваченного условным пожаром.

В результате менее чем за 5 минут сотрудники офиса в количестве 22 человек покинули служебные помещения. Помимо прочего, в процессе отработки действий была проверена исправность пожарной сигнализации в офисе предприятия.