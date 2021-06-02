РИАМО - 2 июн. В Подмосковье выявили еще 761 случай Covid‑19, общее число зарегистрированных случаев в регионе достигло 272 713, сообщается на сайте Минздрава региона, посвященном ситуации с коронавирусом.

За пандемию в области скончался 6 171 человек с коронавирусом, из них 10 – за минувшие сутки.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что массовую вакцинацию от коронавируса планируют завершить в регионе к сентябрю. Уже привито более 1 млн человек.

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