РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июн. Жителей Люберец приглашают на обучение в военно-учебные заведения и на службу по контракту в Вооруженные Силы РФ, сообщает военный комиссариат городов Люберцы, Дзержинский, Котельники и Лыткарино.

Решением начальника ГУ кадров Минобороны РФ продлены до особого распоряжения прием заявлений и оформление личных дел кандидатов для поступления в вузы министерства обороны России.

Приглашаются граждане в возрасте до 24 лет, прошедшие военную службу, и граждане в возрасте до 22 лет, не пребывающие в запасе, годные по состоянию здоровья и морально-деловым качествам, к поступлению в военно-учебные заведения и в дальнейшем – на военную службу по контракту в воинские организации Минобороны РФ и органы исполнительной власти, где предусмотрена военная служба.

Преимущества обучения в высших военно-учебных заведениях министерства обороны РФ: получение военной и гражданской специальностей; бесплатное обучение с получением стипендии, полное государственное обеспечение, отпуск 2 раза в год, бесплатный проезд к месту проведения летнего каникулярного отпуска, бесплатное получение водительских прав категорий В и С, гарантированное трудоустройство по окончании учебного заведения.

Время обучения в военно-учебном заведении засчитывается в общий стаж военной службы.

При нежелании офицера продлить свой первый контракт и решении уволиться из рядов ВС РФ, он будет являться высококлассным специалистом, имеющим общий трудовой стаж 10 лет, стаж работы по специальности 5 лет. Это значительно упрощает его достойное трудоустройство в дальнейшем. Право на минимальную пенсию имеет офицер, имеющий выслугу 20 лет.

При увольнении из рядов ВС РФ в 45 лет офицер (при наличии выслуги 25 календарных лет и более) имеет пенсию по выслуге лет, квартиру в избранном месте жительства, а также возможность продолжения трудовой деятельности в гражданских организациях, получение второй страховой пенсии в соответствии с законодательством РФ.

Информацию о высших военных учебных заведениях Минобороны РФ можно найти на сайте.

По вопросам поступления обращаться в военный комиссариат городов Люберцы, Дзержинский, Котельники и Лыткарино по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, 261, кабинет 302А, по телефонам: 8(968)46-99-033, 8(495)554-14-77.