РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июн. В честь Международного дня защиты детей прошел розыгрыш более 40 билетов на бесплатное посещение аттракционов в Наташинском парке в Люберцах, сообщает комитет по физической культуре и спорту администрации муниципалитета.

Билеты разыграны рандомно среди участников проекта «Люберецкие звезды» в возрасте от 6 до 9 лет и детей, которые в момент вручения гуляли с родителями в Центральном парке. Мероприятие прошло 1 июня.

Призерам проекта «Люберецкие звезды» в честь Международного дня защиты детей вручили билеты на бесплатное посещение аттракционов «Аттра-Град» в парке «Наташинские пруды». Всего было разыграно более 40 билетов.