РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 2 июн. В Международный день защиты детей ребята из летних городских лагерей Котельников посмотрели спектакли, которые для них приготовили театральные коллективы округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В клубе «Надежда» народный коллектив «Театр «На стульях» показал спектакль «Муха Цокотуха», в ДК «Силикат» дети увидели мюзикл «Деревенские истории или бабушкин сундук» Образцового коллектива «Шоу-театр «Ковер-Самолет», а в ДК «Белая Дача» театральная студия «Лампа» порадовала маленьких жителей города спектаклем «Кошкин дом».

Зрители внимательно следили за событиями на сцене, и, конечно же, дружно и громко аплодировали. Для актеров участие в спектаклях для своих ровесников стало хорошей школой мастерства, приобретения опыта и радости творчества. Участники театральных коллективов благодарны всем зрителям за поддержку и приглашают всех на спектакли в новом творческом сезоне.

Также желающие могут записаться в понравившуюся студию и стать участником дружного коллектива. Расписание занятий и контакты можно посмотреть на сайте в разделе «Творческие коллективы - Театр».