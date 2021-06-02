РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июн. Бойцы из спортивного клуба «РОДЪ» городского округа Люберцы заняли два первых места на открытом турнире по смешанным единоборствам на призы клуба единоборств Agressor, сообщает комитет по физической культуре и спорту администрации муниципалитета.

Турнир состоялся на территории Центра единоборств в Мытищах под эгидой Союза ММА России. На открытом турнире по смешанным единоборствам спортсмены из клуба «РОДЪ» выступили отлично.

Даниил Афонин, проведя два боя и закончив их досрочно болевыми приемами на руку (армбар), занял первое место в весовой категории до 52 кг. Михаил Крыгин в непростом финальном поединке завоевал первое место в весовой категории до 84 кг.

Третий боец, Нестор Изотов, победил в первом бою, а в финале на первой минуте первого раунда нокаутировал соперника. Однако Изотов после победного раунда был дисквалифицирован с соревнований за неспортивное поведение.