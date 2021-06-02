РИАМО - 2 июн. С 1 сентября 2021 года несетевые аптеки в России смогут дистанционно продавать безрецептурные лекарства, сообщает Nation News.

В РФ отменена необходимость аптечной марки иметь не менее десяти магазинов в России для начала торговли в интернете. С 1 сентября постановление правительства вступит в силу. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Теперь аптеки смогут заключать договоры с торговыми площадками для размещения на них предложений с медикаментами. Торговля будет вестись при помощи сайтов-агрегаторов.

При этом цены при онлайн-торговле должны быть не выше предложений в самих аптеках.