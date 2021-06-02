РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июн. В подмосковных Люберцах в сентябре введут в эксплуатацию новый детский сад на 220 мест, сообщил представитель ГК «ПИК» Алексей Митринюк.

Объект находится по адресу: улица 8 Марта, дом 18, корпус 1.

«Это детский сад на 220 мест, сейчас находимся уже на завершающей стадии строительства, завершаем отделочные работы, уже идет комплектование мебелью. Выполняем работы по благоустройству. Планируем в августе завершить весь комплекс работ, а в сентябре ввести садик в эксплуатацию», - отметил Митринюк.

По словам главы Люберец Владимира Ружицкого, в этом микрорайоне данный детский сад будет первым.