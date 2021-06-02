РИАМО - 2 июн. С 30 до 60 минут увеличат бесплатное время поездок на велопрокате в столице 3 июня в честь Всемирного дня велосипедиста, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

Популярность велопроката в Москве постоянно растет. В прошлом месяце жители и гости столицы совершили более 805 тыс. поездок.

«С момента открытия этого сезона велопроекта пользователи совершили поездки свыше 1,4 млн раз. Во Всемирный день велосипедиста любой желающий сможет с 08:00 до 23:00 взять велосипед в аренду бесплатно на целый час», — сказал заммэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

До конца года парк столичного проката пополнится еще 1 тыс. новых велосипедов, половина из них будут электрическими.

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