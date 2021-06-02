РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июн. В городском округе Люберцы началось комплексное благоустройство дворов, в текущем году работы проведут на 38 территориях, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В настоящее время начались работы по комплексному благоустройству дворовых территорий. В текущем году в городском округе Люберцы будут комплексно благоустроены 38 дворовых территорий, установлены 33 детские и 14 спортивных площадок, оборудованы 3 универсальные спортивные коробки», - отметил Ружицкий.

Он подчеркнул, что продолжаются работы по программе губернатора «Наше Подмосковье».

«Из пяти адресов на трех закончена установка игровых элементов, к концу недели завершится устройство резинового покрытия на детских игровых площадках», - пояснил Ружицкий.