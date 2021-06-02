РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 2 июн. В подмосковных Котельниках в ТЦ «Мега Белая Дача» в среду днем произошел неизвестный хлопок, сообщил «РИАМО в Люберцах» очевидец происшествия.
«Мы сейчас были в «Меге», был какой-то взрыв и попросили всех покинуть ТЦ, а сейчас тишина. Это машина якобы какая-то была. Неизвестно что. Но эскалаторы отключили во втором здании, и охранник хотел закрыть его», - сказал очевидец.
В Люберецком теруправлении ГКУ МО «Мособлпожспас» и ЕДДС Котельников сообщили, что к ним такая информация не поступала.
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