«Мы сейчас были в «Меге», был какой-то взрыв и попросили всех покинуть ТЦ, а сейчас тишина. Это машина якобы какая-то была. Неизвестно что. Но эскалаторы отключили во втором здании, и охранник хотел закрыть его», - сказал очевидец.