РИАМО - 2 июн. Власти Подмосковья с 1 июля вводят субсидии для подмосковных компаний для выхода на маркетплейсы, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«С этого года мы запускаем меру поддержки – будем готовы нашим предпринимателям субсидировать до 50% комиссии при первоначальном выходе на маркетплейс. Запускаем программу с 1 июля», – сказала Зиновьева в ходе сессии «Перспективы рынка сбыта: электронные маркетплейсы, торговые сети» на ПМЭФ-2021.

Она отметила, что данное решение позволит бизнесу облегчить выход на маркетплейсы.

«Мы будем аккредитовывать те маркетплейсы, которые готовы с нами работать», – пояснила Зиновьева.

Министр также добавила, что власти региона намерены заключить договор с ООО «Мэйл.Ру Груп», которое позволит ввести кешбэк на рекламу для подмосковных предпринимателей.

«У нас на полях питерского форума будет подписано соглашение с Mail.ru. Мы планируем установить кешбэк на рекламу», – сказала Зиновьева.

Получить кешбэк смогут подмосковные предприниматели, разместившие рекламу на площадке социальной сети «ВКонтакте».