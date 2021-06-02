РИАМО - 2 июн. Онлайн-торговля и выход на маркетплейсы являются необходимыми шагами для продвижения малого и среднего бизнеса, заявила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В Подмосковье в сфере МСП насчитывается 370 тыс. компаний, где работают более 1,4 млн человек, уточнила министр.

«Прошлый год показал, что «предприниматель» – от слова «предпринимать», бизнес пытался адаптироваться. В первую очередь, это онлайн-торговля и выходы на маркетплейсы. Либо ты выходишь в онлайн, либо ты уходишь (с рынка - ред. )», – сказала Зиновьева в ходе сессии «Перспективы рынка сбыта: электронные маркетплейсы, торговые сети» на ПМЭФ-2021.

Она отметила, что во многом благодаря развитию онлайн-торговли и адаптации бизнеса к новой реальности за 2021 год количество занятых в малом и среднем бизнесе людей не сократилось, а даже увеличилось.

Петербургский международный экономический форум-2021 продлится со 2 по 5 июня. В ходе деловой программы власти Подмосковья намерены заключить десятки соглашений, а также принять участие в различных конференциях и встречах.

Новые меры поддержки малого и среднего бизнеса начали действовать в Подмосковье>>