РИАМО - 2 июн. Онлайн-торговля и выход на маркетплейсы являются необходимыми шагами для продвижения малого и среднего бизнеса, заявила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
В Подмосковье в сфере МСП насчитывается 370 тыс. компаний, где работают более 1,4 млн человек, уточнила министр.
Она отметила, что во многом благодаря развитию онлайн-торговли и адаптации бизнеса к новой реальности за 2021 год количество занятых в малом и среднем бизнесе людей не сократилось, а даже увеличилось.
Петербургский международный экономический форум-2021 продлится со 2 по 5 июня. В ходе деловой программы власти Подмосковья намерены заключить десятки соглашений, а также принять участие в различных конференциях и встречах.
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