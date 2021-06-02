РИАМО - 2 июн. 56-летний гражданин Республики Таджикистан предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью в отношение двухлетней девочки, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

По версии следствия, с 2017 по 2019 годы обвиняемый систематически избивал маленькую девочку в квартире одного из домов по улице 15-я Парковая.

В декабре 2019 года мужчина сломал ребенку левую ключицу, а 27 декабря убил девочку при помощи петли-удавки. Во время убийства он находился в состоянии алкогольного опьянения.

На текущий момент уголовное дело направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под стражей.

Мужчину будут судить в Москве за убийство 17‑летней давности>>