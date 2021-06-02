РИАМО - 2 июн. Врач кардиолог, терапевт Наталья Гаврилюк сообщила, что артериальное давление 90/60 мм рт. ст. является условно опасным, но перед тем, как бить тревогу, нужно проанализировать ситуацию и понять норма ли такое давление для пациента или нет. Об этом сообщается на сайте «5 канал».

По словам врача, не нужно вызывать скорую помощь, если такое давление для пациента – норма. К группе таких людей относятся молодые худые девушки. Так, из-за особенностей функционирования их вегетативной нервной системы гипотензия не мешает им жить без лекарств. Чтобы избавиться от пониженного давления им нужно выпить крепкий кофе или сделать зарядку.

«Есть другая ситуация, когда у человека никогда не наблюдалось снижение артериального давления, и вдруг оно резко падает. Например, еще в сочетании с холодным потом, с болями в грудной клетке, отдышкой и тахикардией может быть, даже с потерей сознания. Тут мы обязательно должны исключать острые состояния. Такие, как инфаркт миокарда, тромбоэмболию легочной артерии, жизнеугрожающие нарушения ритма, инсульт. Человек должен быть экстренно доставлен в больницу», — сказала врач.

Также госпитализировать человека необходимо при приеме нескольких доз препаратов для понижения давления. Происходит это тогда, когда пациент продолжительное время страдает от гипертензии и пытается побороть ее большой дозировкой. Иногда происходит так, что человек забывает, пил ли он лекарства или нет. В этом случае нехарактерная гипотензия может привести к смерти.

Гаврилюк отметила, что медикаментозная гипотензия достаточно опасная. Случалось так, что некоторых пациентов приходилось переводить в реанимацию даже в стационарах.