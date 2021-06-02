РИАМО - 2 июн. Бизнес-психолог и коуч Максим Коваленко считает, что трудоголизм является не только темой для изучения, но и болезнью, которая требует квалифицированного лечения. Об этом сообщает Nation News.

Отсутствие отдыха приводит к моральному и физическому истощению – со временем трудоголик теряет свои интересы и все меньше времени уделяет семье. Работа постепенно превращается в навязчивую идею, но в обществе это не расценивают как угрозу, несмотря на тяжелые последствия.

«Учитывая наше быстротекущее время, народ просто боится что-то не успеть. Особенно те, кто живут в мегаполисах – Москва, Петербург. Они боятся, что их место быстро займет кто-то другой», – пояснил Коваленко.

Эксперт подчеркнул, что многие сотрудники давно не отдыхают в полноценном режиме, а другие годами живут в состоянии невроза из-за постоянного страха остановиться.

Коваленко добавил, что страх появляется тогда, когда человек в себе не уверен.

«Здесь важно понимать, что все негативные эмоции надуманные, за исключением «природных», берущих свое начало из-под сознания», – отметил он.

Для полноценного отдыха нужно убрать все раздражители, отключить телефон и не выходить в интернет. Отсутствие этих действий не позволяет организму восстановиться, заключил эксперт.

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