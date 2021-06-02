РИАМО - 2 июн. Президент России Владимир Путин расширил решение о выплатах для семьей с детьми школьного возраста, которые в августе этого года должны получить единоразово 10 тыс. рублей, сообщает Федеральное агентство новостей.

Изначально решение о выплатах предназначалось для детей с 7 лет. Но в России есть дети, которые идут в первый класс в 6 лет.

«В связи с этим выплату по 10 тыс. рублей на ребенка получат и те семьи, где дети пошли в школу с 6 лет», - говорится в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля объявил о новых мерах поддержки россиян. Так, в середине августа на каждого ребенка школьного возраста будет выплачено по 10 тыс. рублей. Выплату также получат и будущие первоклассники.

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