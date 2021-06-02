РИАМО - 2 июн. 34-летняя жительница Талдома пойдет под суд за истязание своей 6-летней дочки и неисполнение обязанностей по ее воспитанию, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Ребенок был обнаружен в ночь на 24 марта в одном из домов подмосковного Талдома. Девочка была истощена, жила в антисанитарных условиях со множеством кошек. Шестилетний ребенок не разговаривал и передвигался, ползая на четвереньках.

Обвиняемая оставляла дочку в частном доме на попечение знакомого с асоциальным образом жизни и навещала ребенка 1-2 раза в неделю. Ребенок жил без отопления и горячей воды. Мать причиняла ребенку физические и психические страдания. В настоящее время дочки шести и 12 лет у женщины изъяты, они находятся в детдоме для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Во время расследования было проведено свыше 10 допросов, а также проведена проверка показаний на месте с обвиняемой. Кроме того, проведено более пяти экспертиз, включая комплексные психолого-психиатрические и судебно-медицинские экспертизы.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Талдомский районный суд для рассмотрения по существу.

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