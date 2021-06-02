РИАМО - 2 июн. Россиян могут начать наказывать за машины, которые припаркованы на площадках для пожарных автомобилей и машин скорой помощи, сообщает Федеральное агентство новостей.

Автором инициативы, за которую может грозить административная ответственность, стал Совет Федерации. Ее предлагают распространить на граждан и юрлиц, ограничивающих доступ спецтехники во дворы и места стоянки.

Кроме того, сенаторы призвали правительство рассмотреть возможность закрепления в законодательстве требований к обустройству подобных площадок, а также определить для них места.

Новое правило коснется машин и закрытых шлагбаумов на территориях многоквартирных домов. Из-за этого в Совете Федерации считают нужным обеспечить придомовые территории площадками для специального транспорта.