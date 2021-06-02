РИАМО - 2 июн. В столичном районе Митино достроили Центр биатлона «Новая звезда», спорткомплекс находится на улице Барышихе, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

«Через несколько месяцев в Митино мы планируем открыть новый спортивный объект – Центр биатлона, предназначенный для тренировок будущих спортсменов и любительских занятий спортом», – сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

На текущий момент центр готовится к вводу в эксплуатацию, открытие запланировано на август. Суммарная площадь объекта составляет 8,8 тыс. кв. м. В спорткомплексе будут круглый год проводить спортивную подготовку по биатлону, гандболу, лыжным гонкам и спортивному ориентированию.

В центре разместился первый в столице стрелковый тир 24х60 м, который включает в себя четыре стрелковые галереи на 50 м для стрельбы из спортивного длинноствольного огнестрельного малокалиберного оружия с нарезным стволом и спортивного пневматического оружия.

Кроме того, в здании сделали тренажерный зал площадью 120 кв. м с оборудованием для проработки всех групп мышц, кардио-зоной и зоной свободных весов. Он делится на две игровые площадки и позволит проводить комбинированные тренировки по теннису, мини-футболу, волейболу, бадминтону и другие занятия.

Также на объекте есть раздевалки, помещения для хранения оружия, подготовки и хранения лыж, методический кабинет.

Рядом со зданием находится лыжная трасса. Она располагается в лесопарковой зоне и нужна для проведения тренировок на открытом воздухе. Парковка на 25 машиномест обустроена на прилегающей территории.

В центре биатлона смогут тренироваться учащиеся СШОР № 102 (биатлон, лыжные гонки, спортивное ориентирование), № 101 «Тушино» (бадминтон, гандбол) и других. Помимо учащихся спортивных школ комплекс смогут посещать все желающие.