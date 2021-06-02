РИАМО - 2 июн. К административной ответственности за различные нарушения в работе привлекли с начала 2021 года привлекли 97 московских застройщиков, общая сумма штрафов составила 54,423 млн рублей, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

«Комитет проводит внеплановые проверки застройщиков, проекты которых можно отнести к «группе риска». Так, с начала года проведена 51 проверка, из них 41 внеплановая документарная, 10 – с правоохранительными органами», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По ее словам, сотрудники комитета внимательно анализируют и другую информацию, включая сведения в проектных декларациях, отчетностях, информационно-аналитических системах и других ресурсах.

За пять месяцев вынесли 540 постановлений, включая 36 предупреждений без штрафа. Выдано 86 предписаний об устранении нарушений и 305 предостережений.

Около 23% штрафов – 12,447 млн рублей приходится на новую Москву. За май выписаны штрафы на сумму 7,649 млн рублей для 17 фирм – 58 штрафов и 4 предупреждения.

Основными причинами штрафов традиционно остаются несвоевременное и неполное размещение застройщиками сведений в единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС), а также неточная и недостоверная информация в ежеквартальной отчетности.