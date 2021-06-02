РИАМО - 2 июн. В среду мэр Москвы Сергей Собянин провел осмотр новостройки дома в Митине, который уже передали под заселение по программе реновации. Всего в программу включено 14 домов в этом районе, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

«В Митино пришла реновация. С марта этого года мы заселяем первый дом, построенный по этой программе. А в целом количество москвичей, получивших новые квартиры по программе реновации, уже вплотную приблизилось к 40 тыс. человек. По сути, всего за несколько лет мы переселили население небольшого российского города. В ближайшие годы темпы расселения будут увеличиваться», – сказал Собянин.

Дом высотой в 24 этажа представляет собой двухсекционный монолит с подземным паркингом. Он находится по адресу: Парковая улица, д. 33. Здание возведено по индивидуальному проекту.

Для отделки фасада использовали навесные панели из керамогранита темно-коричневого и белого цветов. Лоджии и балконы застеклены. Для всех квартир имеется металлическая корзина под кондиционер, позволяющая сохранить внешний вид новостройки.

В новом здания находится 301 квартира, суммарная площадь который составляет 16,9 тыс. кв. м. Во всех квартирах готова улучшенная отделка, также она предполагается в местах общего пользования.

Для комфортного доступа маломобильных граждан в новостройке создана безбарьерная среда. Добраться до подземного паркинга на 128 машиномест можно на лифте. Покупка места для тех, кто проживает в доме, возможна с 40%-ной скидкой. Места, которые не продадутся, предложат жителям района.

Первый этаж – нежилой. Здесь есть современная витражная система остекления, а также помещения под офисы и технические.

Новостройка уже оснащены «умными» общедомовыми и поквартирными приборами учета холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения и электроэнергии с возможностью автоматической передачи сведений в городские информационные системы. Также в доме установлены системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации и другие.

Во дворе разместились детская и спортивные площадки. Путь до станции метро «Митино» cоставит около 20 минут через лесопарк. Добраться до метро можно и на автобусе.

В программу реновации в Митино входит 14 домов, которые находятся в бывшем рабочем поселке Новобратцевский. Переехать в новые квартиры должны 2,4 тыс. местных жителей. В районе уже определены две стартовые площадки суммарной мощностью 41,6 тыс. кв. м жилья.

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