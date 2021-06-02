РИАМО - 2 июн. Свыше 2 тыс. человек примут участие в гастрономическом фестивале Ice Cream Party в подмосковном Серпухове 5 июня, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Масштабный праздник состоится на территории парка «Принарский».

«В честь Дня защиты детей 5 июня в Серпухове состоится гастрономическое мероприятие. На фестивале планируется торговля мороженым разных видов и способов приготовления», – сказал глава Минсельхозпрода региона Сергей Воскресенский.

Мороженое будут реализовывать на 10 точках. Кроме того, жители Подмосковья смогут купить фруктовые и молочные коктейли, йогурты, сыры и другую вкусную продукцию.

На мероприятии также состоится ярмарка ремесленников. На ней можно будет приобрести сувенирную продукцию – изделия из бисера, дерева и керамики, украшения, игрушки из дерева и другое. Кроме того, пройдут выступления профессиональных аниматоров, клоунов, жонглеров и акробатов.