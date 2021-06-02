РИАМО - 2 июн. В рамках первого этапа переселения по городской программе реновации на северо-западе города новое жилье получат 10 тыс. жителей. Это произойдет до конца 2024 года, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В ближайшие три года в СЗАО планируется начать переселение по реновации 10,4 тыс. человек, которые сейчас проживают в 51 старом доме. Сейчас программа реализуется в трех районах округа: Хорошево-Мневники, Северное Тушино и Митино», – сказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что 31 мая началось заселение в районе Хорошево-Мневники по адресу: улица Демьяна Бедного, 22. Еще в столичном районе Митино идет переселение в четыре дома. На северо-западе Москвы 431 дом включен в программу реновации. Его общая площадь составляет более 1,4 тыс. «квадратов».

«В программе участвуют более 85 тыс. жителей округа. Для обеспечения волнового переселения на территории округа подобрано 26 стартовых площадок реновации мощностью более 600 тыс. кв. м», – сказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин

В среду столичный градоначальник Сергей Собянин осмотрел новостройку в Митино, заселяемую по программе реновации.

В Митино в программу реновации включены 14 домов, расположенных в бывшем рабочем поселке Новобратцевский. В новые квартиры должны переехать 2,4 тыс. жителей. В районе определены две стартовые площадки общей мощностью 41,6 тыс. «квадратов».