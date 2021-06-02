РИАМО - 2 июн. Подмосковный Реутов стал одним из первых муниципалитетов в России, внедрившим практику непрерывного образования в черте города, сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов.

«Задачу стратегии непрерывного образования, в рамках которого юные жители могут получить специальность, не выезжая за пределы Реутова, мы решаем созданием единой цепочки выявления и подготовки одаренных детей от детского сада до вуза. В городе успешно работают аэрокосмический факультет МГТУ им. Баумана, колледж «Энергия», налажена работа по развитию научно-технического творчества в школах. Совместно с градообразующим предприятием АО «ВПК «НПО машиностроения»» мы создали инженерные классы в городском лицее», - сказал Каторов.

Он напомнил, что в Реутове создан и работает уникальный детский сад, в котором юные жители овладевают английским и даже китайским языком, изучают робототехнику, затем, во время школьного обучения, имеют возможность поступить в профильный класс, продолжить самообразование в детском технопарке «Изобретариум». Занятия организуются совместно с градообразующим предприятием.

«Школьники могут продолжить обучение в расположенном на территории муниципалитета подмосковном колледже «Энергия», целевые наборы в вузы по направлениям АО «ВПК «НПО машиностроения» гарантируют студентам уникальный опыт производственной практики, а выпускникам - трудоустройство по профессии на одно из ведущих ракетно-космических предприятий России», - добавил Каторов.

По его мнению, главной отличительной чертой Реутова является обладание статусом наукограда РФ.

«В России только 13 городов имеют подобный статус, восемь из них располагаются в Московской области. И только это уже не позволяет сделать из Реутова спальный пригород Москвы. Напротив, звание наукограда дает большие возможности в плане реализации делового потенциала жителей на территории самого города», - подчеркнул глава Реутова.

С этой целью разработана и утверждена стратегия социально-экономического развития городского округа Реутов как наукограда РФ на период до 2026 года. В ее рамках для расширения научно-производственного комплекса, создания и наращивания производства высокотехнологичной промышленной продукции, инновационных товаров и услуг планируется реализация уникального проекта - создание инновационного акселератора индустриальных технологий.