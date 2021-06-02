РИАМО - 2 июн. Следователи проверят видео известного блогера Михаила Литвина, на котором мужчину прикрепили скотчем к нижней части фюзеляжа вертолета и подняли борт в воздух, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

На видео Литвин, материально стимулируя героев сюжета, поднимает на вертолете мужчину, прикрепленного к днищу скотчем. Известно, что вертолет Robinsson 44 принадлежит предпринимателю. Литвин договорился с ним о выполнении полета.

«Впоследствии на поле, расположенном в районе Верхнее Мячково (Раменский городской округ Подмосковья - ред.), пилот, действуя по указаниям блогера, разрешил участникам видеосъемки прикрепить липкой лентой мужчину к нижней части фюзеляжа вертолета, после чего осуществил полет, не отвечающий требованиям безопасности, подвергнув жизнь и здоровье героя сюжета опасности», – говорится в сообщении.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Вертолет изъят, а пилот отстранен от полетов.

По данным СМИ, блогер Литвин часто шокируют пользователей скандальными выходками. К примеру, в 2020 году он сжег спорткар Mercedes-Benz за 13 млн рублей.