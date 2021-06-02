РИАМО - 2 июн. Следователи проверят видео известного блогера Михаила Литвина, на котором мужчину прикрепили скотчем к нижней части фюзеляжа вертолета и подняли борт в воздух, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
На видео Литвин, материально стимулируя героев сюжета, поднимает на вертолете мужчину, прикрепленного к днищу скотчем. Известно, что вертолет Robinsson 44 принадлежит предпринимателю. Литвин договорился с ним о выполнении полета.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Вертолет изъят, а пилот отстранен от полетов.
По данным СМИ, блогер Литвин часто шокируют пользователей скандальными выходками. К примеру, в 2020 году он сжег спорткар Mercedes-Benz за 13 млн рублей.
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