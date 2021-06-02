РИАМО - 2 июн. В Подмосковье региональную социальную доплату к пенсии получают более 160 тыс. жителей области, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Доплата предоставляется неработающим пенсионерам, имеющим место жительства или пребывания на территории Подмосковья. На реализацию данной меры поддержки в региональном бюджете предусмотрено свыше 6 млрд рублей», – сказала заместитель председателя правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Она добавила, что подача заявления с целью получить услугу доступна в очном формате при обращении в управление социальной защиты по месту жительства, а также посредством регионального портала госуслуг.

Каклюгина отметила, что пенсию получают те пенсионеры, чья пенсия меньше прожиточного минимума. Размер доплаты составляет до 10 648 рублей.

Свыше 74 тыс пенсионеров получают компенсацию за капремонт в Подмосковье>>