РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 июн. Жителям подмосковного Красногорска рассказали, как принять участие в программе социальной газификации, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.
Красногорцам разъяснили порядок догазификации. По поручению главы Красногорска на всех территориях округа ведутся мониторинг и разъяснительная работа с собственниками домовладений.
Встреча с жителями частного сектора поселка Новый состоялась в среду. Представители теротдела «Ильинское» рассказали собственникам негазифицированных ИЖС о том, каким образом можно принять участие в программе социальной газификации.
Первого июня Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о бесплатной газификации домов, расположенных вблизи внутрипоселковых газопроводов. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию сказал, что все дома в населенных пунктах должны газифицироваться бесплатно.
По результатам мониторинга на территории округа выявлено более 280 индивидуальных жилых строений, которые потенциально смогут стать участниками программы социальной газификации.
Подать заявку на догазификацию можно в территориальном отделе своего населенного пункта: Нахабино, Ильинское, Отрадненское, Красногорск, а также в офисе АО «Мособлгаз».
С 10 июня на сайте министерства энергетики Московской области и на сайте «Мособлгаза» стартует онлайн-прием заявок на социальную газификацию.
«Это простая форма подачи заявки. Необходимо будет просто указать паспортные данные и подтвердить документом право собственности на домовладение или земельный участок», - сказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов в интервью радиостанции «Радио 1».
Согласно правительственному проекту, догазификация должна завершиться к 2023 году.
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