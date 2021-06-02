РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 июн. Жителям подмосковного Красногорска рассказали, как принять участие в программе социальной газификации, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Красногорцам разъяснили порядок догазификации. По поручению главы Красногорска на всех территориях округа ведутся мониторинг и разъяснительная работа с собственниками домовладений.

Встреча с жителями частного сектора поселка Новый состоялась в среду. Представители теротдела «Ильинское» рассказали собственникам негазифицированных ИЖС о том, каким образом можно принять участие в программе социальной газификации.

Первого июня Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о бесплатной газификации домов, расположенных вблизи внутрипоселковых газопроводов. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию сказал, что все дома в населенных пунктах должны газифицироваться бесплатно.

«Проблема догазификации была актуальна давно на территории округа. Люди неоднократно обращались с просьбой провести газ, и недавно нам пришло подтверждение из министерства энергетики МО по догазификации жилого сектора населенных пунктов. Перед нами стоит задача оповестить население о том, что АО «Мособлгаз» будет вести газопровод до заборов частных домовладений. Сейчас мы распространяем заявки среди населения, чтобы у них была возможность их подать», - пояснил сотрудник теротдела «Ильинское» Алексей Алексеев.

По результатам мониторинга на территории округа выявлено более 280 индивидуальных жилых строений, которые потенциально смогут стать участниками программы социальной газификации.

Подать заявку на догазификацию можно в территориальном отделе своего населенного пункта: Нахабино, Ильинское, Отрадненское, Красногорск, а также в офисе АО «Мособлгаз».

С 10 июня на сайте министерства энергетики Московской области и на сайте «Мособлгаза» стартует онлайн-прием заявок на социальную газификацию.

«Это простая форма подачи заявки. Необходимо будет просто указать паспортные данные и подтвердить документом право собственности на домовладение или земельный участок», - сказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов в интервью радиостанции «Радио 1».

Согласно правительственному проекту, догазификация должна завершиться к 2023 году.