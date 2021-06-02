РИАМО - 2 июн. Тренерский штаб назвал окончательный состав сборной России по футболу на предстоящий чемпионат Европы, сообщает Федеральное агентство новостей.

Из вратарей в состав вошли Шунин, Сафонов и Дюпин. Среди защитников в заявку включены Джикия, Кудряшов, Семенов, Фернандес, Дивеев, Караев, Жирков.

Также в состав сборной вошли полузащитники Зобнин, Кузяев, Мостовой, Баринов, Жемалетдинов, Мухин, Черышев, Головин, Миранчук, Оздоев, Мухин, Макаров. Соболев, Дзюба и Заболотный вошли в сборную в качестве форвардов.

На предстоящем чемпионате национальная сборная выступит в группе B и посоревнуется с командами Бельгии, Финляндии и Дании. Матчи группового этапа Евро-2020 пройдут 12, 16 и 21 июня соответственно.

УЕФА перенес Евро-2020 на этот год в связи с пандемией Covid-19. В текущем году континентальное первенство пройдет с 11 июня по 11 июля.