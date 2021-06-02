РИАМО - 2 июн. В мае 2021 года количество пассажиров, которые проехали по МЦК, составило 12,2 млн человек, что почти в 3,9 раза больше, чем в мае прошлого года, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Наиболее популярными станциями в прошлом месяце стали «Площадь Гагарина», которой воспользовалось свыше 960 тыс. человек, «Нижегородская» – более чем 929 тыс. и «Ростокино» – более 802 тыс.

С момента запуска Московского центрального кольца его услугами воспользовались свыше 590 млн пассажиров.

Всего в мае на инфраструктуре МЖД – филиала ОАО «РЖД» перевезено 58,4 млн пассажиров, что более чем в 3,2 раза превышает майские показатели 2020 года - 18 млн человек.