РИАМО - 2 июн. В Подмосковье создают туристические центры вокруг предприятий народных промыслов, так как привлечение туристов способствует популяризации их продукции, а также помогает в целом развивать экономику малых городов региона, заявила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

В рамках ПМЭФ-2021 представлен стенд Московской области с продукцией народных промыслов. Экспозиция народных художественных промыслов региона приурочена к старту нового сезона губернаторского проекта #ЛетовПодмосковье.

«Около 60% всех народных художественных промыслов сосредоточены на нашей территории. В основном они располагаются в небольших поселениях. Для нас очень важно создавать там туристические центры», – сказала Виртуозова в рамках сессии «Социокультурные проекты: ТЕТРА как новый механизм развития креативных индустрий и государственно-частного партнерства».

Она отметила, что в России действуют различные федеральные, региональные субсидии и меры государственной поддержки народных промыслов. Однако для создания туристских кластеров зачастую не хватает людей – как туристов, так и специалистов.

«Нужно развивать туристический поток и привлекать молодежь, чтобы она пришла на смену мастерам», – сказала Виртуозова.

Она отметила, что необходимы образовательные программы для будущих мастеров. Важно привлекать школьников и проводить для них интересные экскурсии.

«Нужно популяризировать экскурсии для школьников, проводить мастер-классы. Потом дети позовут с собой родителей», – отметила Виртуозова.

Для удобства туристов также нужно активно развивать соответствующую инфраструктуру – отели, кафе и рестораны, заключила она.

Петербургский международный экономический форум-2021 продлится со 2 по 5 июня. В ходе деловой программы власти Подмосковья намерены заключить десятки соглашений, а также принять участие в различных конференциях и встречах.

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