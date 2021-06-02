РИАМО - 2 июн. Посетители многофункциональных центров госуслуг в Подмосковье поставили 452 тыс. оценок качества работы после обслуживания, сообщает пресс-служба министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Оценка проводится по разным критериям: времени ожидания, вежливости сотрудников, комфорту офисов. Оценку «отлично» дали 96% опрошенных, по сравнению с 91% в 2020 году.

«Нам важно получать обратную связь от жителей – так мы понимаем, насколько успешно работает система, что нужно улучшить в сервисе или какие услуги оптимизировать. Радует, что за этот год мы уже получили так много оценок и абсолютное большинство из них положительные. Будем удерживать планку и улучшать результат в течение всего года», – сказал министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

После посещения МФЦ на электронную почту приходит ссылка на опрос. Предлагают оценить четыре критерия обслуживания. Если оценка оказалась низкой, то проводится детальный анализ ситуации и принимаются меры по улучшению обслуживания. Сотрудники, которые получают жалобы от клиентов, проходят дополнительные тренинги по культуре общения с заявителями, деловому этикету и соблюдению стандартов МФЦ.

В Подмосковье работают 126 офисов «Мои Документы» и 226 территориально обособленных подразделений. В МФЦ доступны 334 госуслуги. Также на сайте госуслуг существует сервис «Предзапись в МФЦ».

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