РИАМО - 2 июн. Специалисты Мосгорнаследия утвердили предмет охраны для палат купца Сверчкова, возведенных на рубеже XVI–XVII веков, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Двухэтажные палаты принадлежали московской купеческой семье. В XVIII веке палаты перестроили. После этого их оформили в стиле московского барокко. В настоящее время здание представляет собой памятник допетровской светской архитектуры и находится по адресу: Сверчков переулок, дом 8, строение 3.
Так, по его словам, во второй половине XVIII века палаты Сверчковых продали под ремесленную школу и Каменный приказ (ведомство контролировало исполнение «Государственного плана застройки Москвы»).
В палатах ряды окон декорированы килевидными наличниками. На стенах палат находятся парные полуколонны, карнизы и ширинки, которые, как и другие элементы здания, вошли в предмет охраны.
Ценность представляют и детали интерьера XVII–XIX века. В том числе кафельная печь и лепной декор комнат. Это пилястры, филенки, лепные потолочные карнизы и розетки, широкие наличники дверей с лепными десюдепортами, маскароны.
Комплексная реставрация в здании прошла в 1970-х годах. В настоящее время здесь находится Государственный российский дом народного творчества имени В. Д. Поленова.
Палаты Сверчкова — объект культурного наследия федерального значения и находятся под охраной государства.
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