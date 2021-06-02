РИАМО - 2 июн. Специалисты Мосгорнаследия утвердили предмет охраны для палат купца Сверчкова, возведенных на рубеже XVI–XVII веков, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Двухэтажные палаты принадлежали московской купеческой семье. В XVIII веке палаты перестроили. После этого их оформили в стиле московского барокко. В настоящее время здание представляет собой памятник допетровской светской архитектуры и находится по адресу: Сверчков переулок, дом 8, строение 3.

«В Москве сохранилось лишь несколько палат рубежа XVI–XVII столетий. После проведения исследований специалисты включили в предмет охраны ценные элементы фасадов и интерьеров, формирующие исторический облик палат. Помимо архитектуры, интересна и история дома», — сказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Так, по его словам, во второй половине XVIII века палаты Сверчковых продали под ремесленную школу и Каменный приказ (ведомство контролировало исполнение «Государственного плана застройки Москвы»).

В палатах ряды окон декорированы килевидными наличниками. На стенах палат находятся парные полуколонны, карнизы и ширинки, которые, как и другие элементы здания, вошли в предмет охраны.

Ценность представляют и детали интерьера XVII–XIX века. В том числе кафельная печь и лепной декор комнат. Это пилястры, филенки, лепные потолочные карнизы и розетки, широкие наличники дверей с лепными десюдепортами, маскароны.

Комплексная реставрация в здании прошла в 1970-х годах. В настоящее время здесь находится Государственный российский дом народного творчества имени В. Д. Поленова.

Палаты Сверчкова — объект культурного наследия федерального значения и находятся под охраной государства.