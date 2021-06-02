РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 июн. Завод «Бецема» из подмосковного Красногорска вошел в число победителей премии «Russian Business Guide. Экспортер года - 2021», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Торжественная церемония награждения победителей премии, учрежденной международным журналом Russian Business Guide, прошла в здании Торгово-промышленной палаты РФ 28 мая.

Мероприятие «Russian Business Guide. Экспортер года - 2021» состоялось впервые. Оно призвано привлечь внимание к экспортно-ориентированным российским проектам и продемонстрировать их успехи в этой сфере.

Лучшими признаны 22 крупнейшие компании. Среди них оказалось АО «Бецема». Награду заместителю генерального директора Эдуарду Эльфенбайну вручил представитель Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области Максим Черепахин.

Благодаря Российском экспортному центру и Фонду внешнеэкономической деятельности предприятию удалось с момента начала сотрудничества в 2018 году восстановить утраченные рынки, нарастить экспортные поставки и выйти совершенно на новые зарубежные рынки.

Организаторы конкурса по достоинству оценили уникальность продукции АО «Бецема», перспективы его развития, экологичность производства, использование инноваций, социальную направленность и эффективную кадровую политику.

Награда – логичный результат упорного труда всех подразделений и грамотно выстроенного вектора направления работы с ориентацией на экспорт спецтехники, которая пользуется спросом далеко за пределами России. Контрагенты и иностранные клиенты выбирают АО «Бецема» за надежность и индивидуальный подход, применение новейших технических разработок и неизменно высокое качество.

Даже во время пандемии предприятие смогло принять вызов, выстоять в сложных экономических условиях и даже увеличить объем продаж, обеспечивая нужды как российских, так и зарубежных организаций.