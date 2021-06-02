РИАМО - 2 июн. Препарат «Лейтрагин», который облегчает или предотвращает пневмонию после коронавируса, прошел регистрацию в Федеральном медико-биологическом агентстве, сообщает Nation News.

«25 мая ингаляционный препарат «Лейтрагин» был зарегистрирован Министерством здравоохранения РФ. Препарат предназначен для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение Covid-19», — сообщили в ФМБА.

Летом 2020 года на разработку данного лекарства выдали три патента. Медикамент призван облегчать и предотвращать осложнения от Covid-19.

Накануне в медучреждения столицы поступила вакцина от коронавируса «КовиВак».

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