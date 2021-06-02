РИАМО - 2 июн. На стенде Московской области на Петербургском международном экономическом форуме-2021 представят семь региональных брендов и 100 кг местных сыров, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
В этом году Подмосковье делает акцент на сыр: 100 кг десяти разных сортов лучшего сыра представят на форуме.
Среди них сыр – Гауда Песто от сыроварни «Дольче Латте», Пармезан Дмитровского молочного завода, Камамбер «Де Фамиль», Лисичка «Сыр&Beer», Качотта «Эко-фермы Ройгас», Горгонзола «Альдини» и сыр от КФХ «Свободный труд», который завоевал золотую медаль на «Вкусах России».
Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня. В 2021 году его деловая программа будет посвящена вопросам глобальной и отечественной экономики, социальным вопросам и развитию технологий.
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