РИАМО - 2 июн. На стенде Московской области на Петербургском международном экономическом форуме-2021 представят семь региональных брендов и 100 кг местных сыров, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«На стенде Подмосковья <...> планируется дегустация лучших продуктов нашего региона. Будут представлены семь брендов, участников и победителей конкурса продуктов питания «Вкусы России». Среди них егорьевский мед, посадская коврижка, зарайские копченые деликатесы, луховицкий кларий, лимонады из Черноголовки, а также сыры Подмосковья», – сказал глава Минсельхозпрода региона Сергей Воскресенский.

В этом году Подмосковье делает акцент на сыр: 100 кг десяти разных сортов лучшего сыра представят на форуме.

Среди них сыр – Гауда Песто от сыроварни «Дольче Латте», Пармезан Дмитровского молочного завода, Камамбер «Де Фамиль», Лисичка «Сыр&Beer», Качотта «Эко-фермы Ройгас», Горгонзола «Альдини» и сыр от КФХ «Свободный труд», который завоевал золотую медаль на «Вкусах России».

Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня. В 2021 году его деловая программа будет посвящена вопросам глобальной и отечественной экономики, социальным вопросам и развитию технологий.