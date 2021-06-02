РИАМО - 2 июн. После обработки аэрофотосъемки ожидается, что выявится еще 100 тыс. объектов строительства без регистрации, сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

«Мы проводили процедуру аэрофотосъемки и предварительно ожидаем, что на территории Московской области могут быть выявлены еще более 100 тыс. новых объектов, которые будут требовать регистрации», - сказала Адигамова.

По ее словам, с 2016 года в Московской области по «дачной амнистии» было зарегистрировано более 650 тыс. объектов недвижимости.

А за первые четыре месяца текущего года более 20 тыс. человек в Подмосковье зарегистрировали свои дома по «дачной амнистии».