РИАМО - 2 июн. Подходят к концу работы по проектированию центрального участка будущей Троицкой линии Московского метрополитена от станции «Улица Новаторов» до станции «Севастопольский проспект», сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Москвы Андрея Бочкарева, центральный участок линии протянулся на 7 км и включает три станции. Уже разработаны все конструктивные и технологические решения с учетом обеспечения безопасности близлежащих зданий и растений.

«В ходе работ выполняется целый комплекс инженерных изысканий, производятся расчеты оценки влияния строительства на окружающую застройку, составляются программы мониторинга, а также оптимизированы и уменьшены до минимума число и размеры стройплощадок с целью обеспечения сохранности природных комплексов и вековых деревьев», – сказал Андрей Бочкарев.

Так как участок линии находится под территорией сформированных жилых районов на юге столицы, в проекте приняты все меры для комфорта и безопасности москвичей.

На данном участке планируется размещение трех станций: «Улицы Строителей», пересадочной на одноименную станцию Калужско-Рижской линии, «Академической» и «Севастопольского проспекта» с пересадкой на платформу МЦК «Крымская».

«Уже проработана трассировка участка и утверждены архитектурно-градостроительные решения станций «Академическая» и «Улица Строителей», в то время как проект «Севастопольского проспекта» пока находится на согласовании», – сказал генеральный директор АО «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов.

Общая протяженность новой Троицкой линии метро составит почти 40 км, в зоне покрытия живут более миллиона человек, а еще несколько сотен тысяч работают или учатся. Веткой метро для новой Москвы ежедневно смогут пользоваться около 100 тыс. человек.

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