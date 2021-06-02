РИАМО - 2 июн. За первые четыре месяца текущего года более 20 тыс. человек в Подмосковье зарегистрировали свои дома по «дачной амнистии», сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

«За четыре месяца с января по апрель у нас была точная цифра, что по «дачной амнистии» зарегистрировали свои дома 21 тыс. человек», - отметила Адигамова.

Она уточнила, что еще больше заявлений по регистрации придется на лето. По ее мнению, за первые пять месяцев 2021 года число регистраций приблизится к 25 тыс.

По данным министра, за первый квартал этого года по «дачной амнистии» было зарегистрировано более 1 млн «квадратов» жилья.

По законам Российской Федерации, все постройки, которые нельзя перенести на другое место без потери качественных характеристик, необходимо обязательно регистрировать. В ином случае их имеют право снести.

Чтобы зарегистрировать постройку, нужно предоставить через госуслуги в регистрационный орган – Росреестр – правоустанавливающие документы на земельный участок, технический план на объект, и заполнить декларацию. В этом деле может помочь кадастровый инженер.

Телефон горячей линии: +7 (498) 568-99-95.

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