РИАМО - 2 июн. Три человека пострадали в результате ДТП, произошедшем на Энергетической улице с участием двух автомобилей и эвакуатора, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

По предварительной информации, виноват автомобиль Audi. Известно, что эта машина выехала со второстепенной дороги и столкнулась с Mitsubishi, которому нужно было уступить дорогу.

От удара Mitsubishi откинуло на встречку, где он столкнулся с эвакуатором. В больницу отправлены три человека, в том числе ребенок.