РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 июн. Один объект самовольного строительства выявили в городском округе Красногорск за прошедший месяц, сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.

Им стало здание кафе на улице Ново-Никольской. Объект планируется снести.

«По выявленному самовольному объекту готовится дорожная карта по его ликвидации. С актуальным реестром самовольных построек можно ознакомиться на сайте Главгосстройнадзора», - сказал начальник надзорного ведомства Артур Гарибян.

Работа по выявлению и ликвидации объектов самовольного строительства теперь полностью переведена в электронный вид. Вся документация о выявленных незаконно строящихся объектах ведется в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Московской области. Это значительно упрощает межведомственное взаимодействие при решении вопросов по самовольным постройкам.

Кроме того, жители сами могут помочь в выявлении самостроев, это можно сделать, оставив заявку в мобильном сервисе «Подмосковные стройки».